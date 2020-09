La Bundesliga riapre al pubblico. Attraverso un comunicato ufficiale, il Lipsia ha annunicato che alla prima giornata di campionato potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Ecco il comunicato: “L’RB Leipzig prevede di consentire agli spettatori di assistere alla partita casalinga contro il Mainz il 20 settembre. È stato stipulato un accordo location-specific con il dipartimento di sanità pubblica della città di Lipsia, che consentirà una partecipazione di circa 8.500 persone”. I fortunati saranno estratti a sorte dalla società tra i 22.500 abbonati della passata stagione. Nessun tagliando avrà una vendita libera quindi e solamente i residenti in Sassonia potranno inoltre entrare allo stadio. Tale accordo, inoltre, è stato possibile poichè in Germania per queste decisioni non operano il Governo o la Federazione, ma i singoli stati.