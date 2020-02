Una squadra che fino a qualche anno fa militava nella Liga spagnola con giocatori di livello tra cui Isco e Demichelis, ma che adesso si trova nella zona calda della Segunda Division è il Malaga. La squadra, negli ultimi anni sta avendo difficoltà sia a livello di risultati che a livello societario. Il presidente Abdullah Al Thani non dà più garanzie così, secondo quanto dichiarato da Antonio Aguilera, presidente dell’APA, l’associazione dei piccoli azionisti, il club sarebbe finito nel mirino di un gruppo di imprenditori legato a Hollywood, più precisamente a George Clooney. Ecco le parole di Aguilera a “Canal Malaga”: «Qui a Malaga c’è un gruppo molto importante di produttori di cinema e televisione, che vogliono fare di Malaga la Hollywood europea – dice il presidente dell’Associazione dei piccoli azionisti a Canal Malaga. Stanno girando a Malaga alcune serie per Amazon dal grandissimo potenziale economico e stanno negoziando per acquistare il club. Quello che succede è che nessuno vuole pagare ad Al Thani il prezzo folle che chiede, vuole 100 milioni per il club. Al Thani sa che il consorzio può offrire anche di più, ma sta negoziando, ha chiamato lui stesso gli americani venerdì per aprire la trattativa».