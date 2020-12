Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Foggia, Federico Gentile, capitano del club rossonero, ha parlato dopo il brutto episodio di questa notte, quando ignoti hanno incendiato la porta del suo appartamento. Ecco le sue parole:

«Volevo ringraziare tutto il popolo rossonero per la vicinanza e l’affetto che mi avete dimostrato in questo momento difficile. Vi ringrazio, cerchiamo di ritrovare la serenità.





Non è facile. Mi dispiace perché la stragrande maggioranza dei tifosi non si merita questo, perché questa è delinquenza, come non ce la meritiamo noi. Grazie per gli attestati di stima e vediamo di andare avanti nella maniera migliore possibile».