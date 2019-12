Domani verrà ufficializzato l’esonero di Thiago Motta dalla panchina del Genoa. Come riportatyo da “TMW” tra i per sostituirlo ci sono due ex rosanero in pole, ovvero Diego Lopez, atteso in Italia nelle prossime ore. Ma avanza Davide Ballardini, che nelle ultime sta scalando posizioni in cima alle preferenze del Presidente Preziosi.