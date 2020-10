Anche l’attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, il giocatore ha una carica virale molto bassa. A renderlo noto è stato il presidente del Genoa Enrico Preziosi ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”. Ecco le sue parole: «Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano».