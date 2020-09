Un altro positivo al Coronavirus in serie A.

Mattia Perin salta la trasferta di Napoli. Il portiere del Genoa non è stato convocato perché risultato positivo al Covid. A darne notizia è stato il tecnico Maran in conferenza: «Gli indisponibili sono Criscito, Cassata, Jagiello e Sturaro. Si aggiunge Perin positivo al Covid. Asintomatico? Deve parlare col dottore. Durante l’allenamento non era qua al campo, ma a casa con un po’ di febbre. La rottura di scatole è che non può essere della partita. Onestamente l’ho saputo pochi minuti fa».