Il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi che accompagnano la prossima sfida contro il Modena.

Ecco le sue parole:

«Come si è allenata la squadra dopo la sconfitta di Palermo? Sempre uguale perché una sconfitta è una partita. Certo, non lascia una bella sensazione, ma sappiamo di poter fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita a livello di qualità col pallone, ma abbiamo da combinare la mentalità con il possesso pallone. Siamo focalizzati sulla prossima partita. È sempre una combinazione tra testa e qualità. Abbiamo analizzato la gara coi ragazzi e nei primi venti minuti devi fare gol. Subito dopo l’intervallo lo abbiamo preso: quando dico di farsi trovare sempre pronti, seri, concentrati per novanta minuti intendo questo. Non bisogna avere sbalzi di concentrazione, bisogna dominare le partite e segnare per gestire le fasi in cui si soffre un po».