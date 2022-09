L’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, traccia un primo bilancio dopo le 6 giornate di campionato.

Ecco le sue parole rilasciate a “Il Secolo XIX”:

«Soddisfatto, ma esigente ed autocritico. Per ora quello che vedo è che dominiamo le partite. Abbiamo fatto contro il Modena il 72% di possesso palla, più del 60% di passaggi riusciti e ho perso il conto delle occasioni da gol. Peccato non aver fatto due o tre gol in più, siamo stati superiori al Modena e secondo me il risultato non rispecchia l’andamento della partita: la gara poteva tranquillamente finire 2-0 o 3-1, visto che anche i nostri avversari hanno avuto la possibilità di fare un gol. Dopo 6 partite avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo 5 di meno. Ovviamente dico questo perchè vorrei vincere sempre e anche la squadra quando scende in campo lo fa per ottenere sempre i 3 punti. Credo che siamo la squadra più forte della Serie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perchè il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato».