Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Thiago Motta. Il presidente Preziosi aveva come prima scelta l’ex tecnico del Palermo, Davide Ballardini, ma secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l’allenatore sarebbe intenzionato a rifiutare la proposta del club ligure. La seconda scelta in casa Genoa dovrebbe essere Diego Lopez, anche lui con un’esperienza al Palermo, il club rossoblu è in forte pressing sul tecnico uruguayano.