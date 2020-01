Enrico Preziosi, patron del Genoa, viene contestato anche in Germania. Ieri pomeriggio, all’Olympiastadion di Berlino prima del match tra l”Hertha e il Bayern Monaco, sono comparsi due striscioni di solidarietà con la campagna della Nord contro Preziosi: nel primo si leggeva: “Non mollare Ultras Genoa!”, mentre il secondo recitava “Preziosi vattene!”. Non certo quello che ci si aspetta di leggere in una curva del campionato tedesco. E a questo punto molti si chiedono se tra le due tifoserie esista un gemellaggio. La risposta, spiega TeleNord, è ufficialmente no, anche se nel 2015 un’amichevole ha fatto instaurare buoni rapporti tra le due tifoserie. All’Hertha, comunque, non sono nuovi a manifestazioni del genere. In basso la foto con gli striscioni esposti contro Enrico Preziosi.