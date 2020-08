Il Genoa è vicinissimo all’acquisto del difensore brasiliano Juan Jesus dalla Roma.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Secolo XIX”, i rossoblu avrebbero già trovato un accordo col brasiliano per il suo passaggio a Genova. Manca ancora l’accordo con la Roma, che non vorrebbe liberare gratis il difensore. Nei giorni scorsi sembrava fatto per il suo passaggio al Cagliari.