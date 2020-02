L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Malaury Martin, centrocampista del Palermo: «L’obiettivo è vincere tutte le partite che restano, poi guarderemo la classifica. A questo punto della stagione guardiamo tutto, mancano dieci partite e siamo nel “money time”, come lo chiamano in Nba. Nella mente ovviamente c’è lo scontro diretto col Savoia – prosegue Martin – ma prima ci sono partite importanti e la nostra concentrazione è su quelle, poi penseremo al Savoia e speriamo di arrivarci bene. La stagione è lunga, è normale avere alti e bassi. Siamo in un periodo in cui andiamo di nuovo al massimo, i risultati vanno bene e dobbiamo tornare a spingere. Noi lavoriamo bene, oggi sappiamo di stare meglio, ma non tutto è perfetto. Però facciamo i risultati che servono e dobbiamo continuare, senza mollare nulla». Il centrocampista francese, però, è parso in calo nelle ultime gare: «Io sto bene, poi ci sono partite in cui mi esprimo meglio e altre meno, ma l’importante è il risultato. Penso solo alla prestazione della squadra e aiutarla a vincere, le mie prestazioni le metto in secondo piano. È importante rimanere uniti in questo momento». Senza alimentare dualismi con Mauri, che scalpita per una maglia da titolare: «Posso giocare con tutti i compagni che ci sono in squadra. Abbiamo lo stesso ruolo e, se necessario, sono sicuro che io e Juan possiamo giocare assieme». Dipende anche dagli under da mettere in campo, tanto più ora che i giovani stanno trascinando il Palermo: «Stanno facendo benissimo, ma non solo ora che stanno segnando. È da tutta la stagione che fanno bene. Nel gruppo ci sono più under che giocatori di esperienza». Un gruppo compatto che non si lascia intimidire dalle punzecchiature che arrivano da Torre Annunziata: «Personalmente non guardo a queste cose, a me e alla squadra importa solo gestire tutti i fattori del campo, anche per gli under. Non guardiamo alle provocazioni e non penso che qualcuno nel gruppo ci pensi, siamo focalizzati solo sulle nostre prestazioni». Anche perché, il traguardo si avvicina e non sono ammesse distrazioni: «Ci sono ancora dieci partite – conclude Martin – e sono tutte importanti. Più ci avviciniamo alla fine del campionato, più ogni partita inizia ad essere pesante».