L’edizione odierna de “Giornale di Sicilia, si sofferma sull’importante novità per quanto concerne i nuovi contratti dei “big” del Palermo. La Lega Pro, infatti, recepite le indicazioni federali, ha dato ieri la possibilità ai club neopromossi in Serie C di accedere alla modulistica per i nuovi contratti, in modo da poter rinnovare gli accordi con i propri giocatori. Per i riconfermati Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Floriano e Santana, dunque, l’attesa volge ormai al termine. Una volta che il Palermo ha ottenuto dalla Lega Pro i codici per l’accesso alla modulistica, manca solo la formalità delle firme sui contratti per potersi legare nuovamente al club rosanero, stavolta in una veste professionistica.