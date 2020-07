In giornata, come riporta l’edizione odierna de “Giornale di Sicilia”, è prevista la riunione del CdA, tappa intermedia che porterà alla convocazione dell’assemblea dei soci, la quale sarà poi chiamata a deliberare la nuova denominazione (non essendo più una «società sportiva dilettantistica»). Altro nodo fondamentale è quello che riguarda i rinnovi dei «big», che a questo punto si avvicinano, ma anche degli under che il club vuole riportare in Sicilia. Per loro, però, le tempistiche potrebbero essere più lunghe, dato che la Figc ha fissato la riapertura del mercato al 1° settembre. L’intenzione del Palermo, in trattativa con le società che detengono i cartellini dei giovani avuti in prestito lo scorso anno, è quella di chiedere un nulla osta almeno per averli in ritiro.Discorso diverso per i pilastri della squadra. Nei prossimi giorni, infatti, verranno chiamati a firmare i nuovi contratti per legarsi ai rosanero anche in vista della nuova stagione in Serie C.