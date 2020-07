Buone notizie per gli impiegati dell’AMAT, la società di trasporti del Comune di Palermo. Infatti, nella giornata di ieri, che era cominciata con un presidio di protesta davanti la prefettura, è arrivato l’ok per l’assunzione di 100 autisti. La protesta di ieri, come scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è servita anche per spiegare al Prefetto che manca sicurezza durante le ore di lavoro per via delle continue aggressioni ai danni proprio degli autisti.

L’assunzione dei 100 autisti non sarà il solo atto da parte della giunta comunale, che assumerà anche 41 addetti alle officine. Questi 141, però, non saranno operativi prima di settembre.

Il presidente dell’Amat Michele Cimino ha commentato così la notizia: «Adesso l’iniziativa sarà portata in consiglio d’amministrazione. L’obiettivo è selezionare queste nuove figure nel modo più veloce possibile, vista l’emergenza che sta affrontando l’azienda, in modo da avere questa gente in servizio per l’inizio delle scuole. Credo – aggiunge Cimino – che il contratto dovrà durare un anno. Intanto, è importante registrare questo

segnale della politica palermitana, è un attestato di fiducia all’azienda».

Sui tempi anche Catania sembra accostarsi a Cimino: «Prevediamo che, nelle prossime settimane, l’azienda con queste assunzioni torni a essere pienamente operativa – afferma l’assessore – ma soprattutto è importante che Amat sia pronta alla riapertura delle scuole a garantire un adeguato numero di corse, uscendo definitivamente così dal periodo di rallentamento

operativo imposto dall’emergenza Covid».

Per il sindaco Leoluca Orlando «da parte della giunta, con la collaborazione di tutti gli uffici competenti dell’amministrazione comunale, è stata individuata la soluzione per il rilancio e la garanzia del servizio di trasporto pubblico in tempi brevi, in attesa che le assunzioni a tempo indeterminato

definiscano la struttura operativa dell’azienda». E sulle assunzioni definitive delle quali parla anche il primo cittadino, ancora oggi viene

complicato stabilire i tempi. Il Coronavirus ha rallentato e complicato le procedure del concorso per 100 autisti.