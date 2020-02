L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili scelte nel reparto avanzato del Palermo in vista della sfida contro la Citttanovese. In attacco cambia poco, almeno per il momento. Sforzini è certo di una maglia da titolare, anche se Ricciardo è ormai pronto al rientro e oggi si sottoporrà agli ultimi test. Potrebbe non essere presente a Cittanova, ma dalla prossima gara col Biancavilla tornerà a disposizione anche lui (mentre deve ancora attendere Doda). A completare l’attacco, oltre a Floriano, prova nuovamente ad avanzare la propria candidatura Silipo. Entrato positivamente a gara incorso con l’Fc Messina, il prodotto del vivaio della Roma è stato provato nel tridente con gli altri due titolari, mentre sul lato opposto Pergolizzi ha schierato Ficarrotta, l’ultimo arrivato Lucca (che ha scelto il numero 18) e Rizzo Pinna. Idee già chiare, in attesa degli ultimi sviluppi sul campo.