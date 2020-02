L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei rientri in casa Palermo. Con Peretti e Crivello in stand-by, Pergolizzi torna a sperimentare. Le condizioni del centrale veronese si conosceranno oggi, mentre il palermitano ieri ha lavorato ancora a parte. Aspettando entrambi, il Palermo lavora per riproporre la difesa a tre. Uno schieramento che, qualora i due dovessero dare forfait, potrebbe nuovamente essere accantonato, ma evidentemente c’è fiducia in un loro recupero per la sfida di domenica a Cittanova. Un cauto ottimismo, più che altro, perché Crivello non ha riportato lesioni e perché Peretti verrà ulteriormente valutato in giornata, dopo la botta alla spalla rimediata nel derby con l’Fc Messina. il Palermo potrebbe presentarsi in Calabria con il 3-4-3. Lo stesso schieramento utilizzato domenica scorsa, ma quasi certamente con una variazione: qualora dovesse essere a disposizione, Crivello dovrebbe tornare a giocare da centrale. Sulla fascia, al momento, è ballottaggio tra rientranti. Da un lato Vaccaro, che ha scontato i tre turni di squalifica, dall’altro Martinelli, che ha pagato lo stop di un turno. Pergolizzi ieri, durante la seduta di allenamento a Boccadifalco, ha utilizzato l’ex Brescia da esterno, ruolo a cui si è adattato durante il periodo di emergenza. Come tornante destro, spazio a Langella, schierato proprio nella stessa formazione di Martinelli (mentre nell’altra squadra a destra ha agito Felici). In mediana, solito ballottaggio Martin-Mauri, col primo favorito.