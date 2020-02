L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei possibili pericoli che il Palermo potrebbe correre in quel di Cittanova nella prossima giornata di campionato. Occhio Palermo, perché la Cittanovese può farti passare un brutto quarto d’ora – si legge -. Il primo quarto d’ora,per essere precisi. Quello in cui i calabresi segnano più di chiunque altro nel Girone I. Sette gol dal primo al quindicesimo minuto di gioco, come nessuno in tutto il torneo. Anche più dei rosa, che nello stesso lasso di tempo hanno realizzato finora sei reti, una in meno rispetto alla prossima avversaria in campionato. La squadra di Pergolizzi, però, può vantare una difesa quasi imperforabile, specialmente se si gioca in trasferta. Ecco perché tutto potrebbe decidersi già nei primi giri di lancette nella sfida di domenica pomeriggio, tra due squadre abituate ad indirizzare le proprie partite a seconda di ciò che accade nel primo quarto d’ora di gioco. La Cittanovese non solo segna di più di tutti in questa fase di gioco, ma ha realizzato finora un quarto di tutti i propri gol allo scoccare del quindicesimo minuto. Se è vero che il Palermo deve fare attenzione alle partenze sprint della Cittanovese, dall’altro lato i calabresi dovranno fare i conti con una squadra che ha subito una sola rete nei primi quarti d’ora di ogni match in campionato.