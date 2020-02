La difesa del Palermo è quasi pronta per la sfida di Licata di domani pomeriggio. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, l’unico ballottaggio, per il pacchetto arretrato, è al centro. Lancini rientra dalla squalifica e avrà una maglia da titolare, mentre al suo fianco potrebbe giocare Peretti, con Accardi destinato alla panchina. L’ex Primavera del Verona pare in vantaggio, anche perché Pergolizzi non ha molte alternative tra gli under negli altri ruoli. A meno di sorprese, dunque, il centrale classe 2000 dovrebbe trovare ancora una volta un posto dal primo minuto, in una difesa che partirà con una linea a quattro, ma che nel corso della partita sarà capace di trasformarsi in uno schieramento a tre.