In occasione della 25^ giornata del campionato di serie D, in programma domani alle ore 15, il Palermo sarà ospite del Licata allo stadio stadio “Dino Liotta”. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, in vista di questa delicata trasferta, Crivello tornerà a fare il terzino e al centro è ballottaggio per l’ultima maglia da titolare. La difesa del Palermo è quasi pronta per la sfida di Licata. Una partita alla quale non prenderà parte Vaccaro, ancora in fase di recupero dal problema muscolare patito dopo la partita col Biancavilla. Il tornante ha lavorato a parte e nelle esercitazioni tecniche svolte sul campo del «Tenente Onorato» è toccato a Crivello prendere il suo posto sulla sinistra. Pergolizzi sembra intenzionato a confermare la difesa a quattro e il ritorno del palermitano nel suo ruolo d’origine, mentre a destra tornerà tra i titolari Doda dopo un mese di stop.