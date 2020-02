Il Palermo è chiamato ad affrontare la prova più difficile prima dello scontro diretto col Savoia. Perché per rendimento casalingo, alle spalle dei campani, nelle ultime giornate è emerso proprio il Licata, il prossimo avversario in campionato dei rosanero. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, la squadra allenata da Campanella è imbattuta in casa da ben otto partite consecutive. Meglio di loro, solo i principali antagonisti dei rosa, che tra le mura amiche non hanno ancora perso una partita su tredici disputate. Il Licata ha conquistato sei vittorie e due pareggi casalinghi dal 27 ottobre ad oggi, con l’ultimo k.o. interno datato 13 ottobre, patito per mano del Savoia. Da allora, una marcia inarrestabile. L’unica che riesce a tenere il passo del Licata, oltre al Savoia, è il Biancavilla. Gli etnei non subiscono sconfitte in casa da otto partite consecutive, con un totale di cinque vittorie e tre pareggi. Il Palermo, che in trasferta viaggia ad una media record di 2,6 punti a partita, dovrà fare attenzione a non farvalere la legge del «Liotta». Lì dove il Licata ha costruito la propria scalata alle zone alte della classifica, con un rendimento paragonabile a di Palermo e Savoia.