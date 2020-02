A Licata, il Palermo affronterà una «vecchia» conoscenza non proprio piacevole. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, l’arbitro dell’incontro sarà Crezzini di Siena, che ha già diretto una gara dei rosanero in questo campionato. Ha diretto infatti Palermo-Acireale, terminata 3-1 per gli ospiti, con l’espulsione di Lancini. L’arbitro toscano ha inoltre diretto in stagione una partita del Licata, con il successo dei gialloblù per 3-2 sulla Cittanovese. Vittoria ottenuta grazie ad un calcio di rigore fischiato ad un minuto dal termine, con conseguente espulsione del portiere calabrese per fallo da ultimo uomo.