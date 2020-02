In occasione della 25^ giornata del campionato di serie D, in programma domani alle ore 15, il Palermo sarà ospite del Licata allo stadio stadio “Dino Liotta”. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, Pergolizzi è impegnato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare in campo in vista di questa delicata trasferta. In mezzo, con Langella confermato nel ruolo di mezzala destra, resta da sciogliere il nodo regista. L’opzione Mauri stuzzica Pergolizzi, visto il momento di forma non eccellente di Martin. In attacco, invece, si va verso la prima di Silipo da titolare. Il romano è stato provato da esterno offensivo nel 4-3-3 durante la seduta di ieri. Dopo le ultime prestazioni, però, sembra aver definitivamente convinto il tecnico rosanero a metterlo in campo nel tridente con Floriano e con una punta ancora da scegliere. Sforzini è in pole, ma Ricciardo è rientrato e Lucca scalpita per una maglia da titolare.