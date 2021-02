L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19.

Anche Moderna ha annunciato il taglio delle forniture. La prossima settimana verranno spedite in Sicilia solo 9.310 dosi, non più 13.300.





Verrà anticipata la vaccinazione delle categorie con patologie gravi: i diabetici e i pazienti in dialisi. Il calendario verrà rimodulato per inserire nel novero dei vaccini anche le fiale di AstraZeneca. Ciò consentirebbe di anticipare a marzo gli over 55, inizialmente previsti per ultimi.