L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rientro a scuola.

Gli studenti continuano a manifestare i loro timori e proclamano uno sciopero per la data unica dell’8 febbraio che consisterà nell’effettuare la modalità di accesso alle lezioni tramite la didattica a distanza e non in presenza.





«Il desiderio dei nostri giovani è quello di ritornare a scuola – afferma padre Vitangelo Denora, direttore del Gonzaga Campus –. Bisogna certamente ritornare in sicurezza. La vita dei nostri giovani è fatta, oltre che di apprendimenti anche di desideri e di emozioni che devono

ritornare ad avere anche a scuola».