L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Cresce il focolaio all’interno del carcere dei Pagliarelli. I detenuti positivi sono adesso 61.





Per un caso di Covid-19 hanno chiuso fino a nuova comunicazione gli uffici della Settima Circoscrizione e della annessa postazione decentrata di Pallavicino di via Eleonora Duse mentre riaprono oggi dopo la sanificazione la Quarta circoscrizione e la postazione Mezzomonreale di viale Regione Siciliana e il Parco Cassarà-Villa Forni di via Ernesto Basile.