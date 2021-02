L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Crivello, difensore del Palermo:

«C’è stata una spizzata, Somma ha fatto passare la palla perché non c’era nessuno e mi è arrivata addosso. Sono scivolato, c’era il rischio di fare fallo da rigore, la palla è rimasta lì e ci hanno punito».





«È stato un peccato perché abbiamo fatto una grande partita per 60 minuti, poi la Ternana è venuta fuori e ci può stare, loro sono forti. Purtroppo ripetiamo sempre le stesse cose: per errori o per sfortuna non portiamo i tre punti a casa, bisogna stare in silenzio e pedalare, analizzando gli errori per provare a non commetterli».