L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa: «I ragazzi hanno lavorato con grande attenzione – ha ammesso il tecnico – e ho tutta la rosa a disposizione, questo mi fa ben sperare. Tutti hanno voglia di mettersi in discussione e questo fa alzare l’intensità. Anche a Torre Annunziata i cambi ci hanno dato una grossa mano, ben venga se tutta la squadra è pronta. È una partita speciale per chiunque, non solo per me che sono palermitano. Giochiamo contro un grandissimo club con una grandissima storia, è stimolante». Ma soprattutto, contro una squadra costruita per vincere: «Una squadra forte, la capolista, con giocatori che possono punirci al primo errore. Servono attenzione e sacrificio, bisogna stare dentro la partita quanto più possibile. Per noi è importante fare punti ogni domenica e anche se sappiamo di dover scalare una montagna, siamo pronti. In queste partite bisogna riuscire a tirar fuori tutto, sbagliando il meno possibile. Siamo comunque sereni e cercheremo di fare la nostra partita. Noi cerchiamo sempre di creare soluzioni – conclude Utro -e avendo tuttala rosa a disposizione, ho provato più sistemi. Sceglierò alla fine, anche perché i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà».