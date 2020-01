L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria interna del Giugliano contro il Marsala. Gli ospiti si ritrovano sotto di un gol già dopo 4′: lancio filtrante per Orefice che si presenta a tu per tu col portiere, battendolo con una precisa conclusione. Gli azzurri accusano il colpo e non riescono a reagire. Al 20′ il raddoppio dei padroni di casa: punizione da destra di Liccardo e colpo di testa di Di Girolamo che fa 2-0. Al 23′ della ripresa Padulano ha la palla del pari ma la spreca malamente sotto porta, mandando alto sulla traversa. Al 32′ i padroni di casa provano a chiudere la partita col solito Liccardo, pronto su punizione a pescare la zampata vincente sul secondo palo, ma Impagliazzo non ci arriva di un soffio. Nel finale il forcing del Marsala risulta alquanto sterile, mentre il Giugliano va vicino al 3-1 col neo entrato Dublino: conclusione a giro col destro e grande intervento di Russo. Termina quindi 2-1 per la formazione gialloblù, che riscatta il ko di Troina, mentre i siciliani non riescono a dare continuità al pareggio esterno col Nola, restando invischiati in zona playout.