L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’Acireale contro il Castrovillari. Terza vittoria di fila per l’Acireale che regola per 3-1 il Castrovillari. È dei calabresi il primo tiro, con Cangemi che manda a lato di poco. Risponde Rizzo con un bolide che l’incerto Aiolfi devia goffamente, la palla rimbalza davanti alla linea ma torna verso il campo. Al 19′ l’Acireale passa: bello lo scambio tra Arena e De Felice, con il numero 11 granata messo a tu per tu con Aiolfi e steso da Ferrante. Inevitabili rigore e rosso diretto. Dal dischetto Rizzo fa 1-0. Sulle ali del vantaggio l’Acireale dilaga: Aiolfi nega il 2-0 ad Arena, ma poco può sulla conclusione dal limite di Ott-Vale, servito ancora da Arena. Ma appena l’Acireale abbassa la guardia, il Castrovillari torna in partita: Silvestri frana su Cangemi in area, è rigore che lo stesso Cangemi trasforma. Nonostante l’uomo in meno il Castrovillari mette in difficoltà l’Acireale: la punizione di Gagliardi finisce alta di pochissimo. Rizzo va meglio quando si veste da assist-man, recuperando una palla persa sulla linea di fondo e mettendola in mezzo per il neo acquisto Sidibe, entrato in campo da appena 2′. Colpo di testa e palla in rete grazie anche alla papera di Aiolfi.