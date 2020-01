L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle valutazioni fatte dal Palermo su Pergolizzi. Un triangolo internazionale dal quale è venuto fuori un nulla di fatto. Ai vertici del Palermo non è andata giù la prestazione col San Tommaso, ma al momento non sono previsti scossoni. Pergolizzi resta sulla panchina rosanero, dopo aver rischiato di trovarsi il Savoia ad una sola lunghezza di distanza in classifica. I campani invece hanno pareggiato per 1-1 a Castrovillari, stesso risultato ottenuto dal Palermo in Irpinia, e il divario dalla seconda è rimasto invariato. Tre punti pesanti quanto un sospiro di sollievo, che però non bastano per allontanare i malumori interni alla società. Malumori che serpeggiano da settimane, con tanto di aperti confronti in pieno mercato per richieste non soddisfatte. Alla fine, il Palermo ha messo nel proprio motore solo Silipo e Floriano (all’esordio sabato scorso), ma i loro innesti potrebbero non bastare, tant’è che già per domenica è scattato l’allarme rosso in difesa.