L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del rendimento del Palermo in trasferta. Un rendimento da record con due «anomalie». Il Palermo da trasferta rimane imbattuto e con una difesa ai limiti della perfezione, ma le uniche due sfide lontano dal «Barbera» in cui i rosa non sono riusciti a vincere sono arrivate proprio contro i fanalini di coda del torneo: Palmese e San Tommaso. La Palmese è la squadra che ha ottenuto meno punti di tutte nel Girone I, sempre considerando solo le partite casalinghe. Cinque in totale, con una sola vittoria e due pareggi in nove incontri. Dei due pareggi, uno è arrivato contro i rosanero, che in Calabria dovevano riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta interna col Savoia e invece hanno rischiato grosso, portando a casa solamente un punto al cospetto del fanalino di coda del torneo. Un pareggio dal sapore di sconfitta, esattamente come quello di sabato contro il San Tommaso, che però davanti ai propri tifosi ha un rendimento migliore rispetto a quello esterno: è tra le mura amiche che gli irpini hanno raccolto 11 dei 13 punti complessivi, numeri che però non fanno dei biancoverdi un avversario insormontabile sul proprio campo. Eppure il Palermo, esattamente come a Palmi, non è riuscito ad andare oltre il pari, ponendo inoltre fine all’inviolabilità della propria porta. Sul campo del San Tommaso, alla prima trasferta del 2020, è arrivato anche il primo gol di marca avversaria ai danni dei rosa – prosegue il quotidiano -.