L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla già di possibili scelte in vista del match contro il Roccella. Aspettando gli esami a cui sarà sottoposto Doda, per il Palermo rimangono fuori solamente Santana e Corsino, che stanno seguendo il programma di recupero dai rispettivi infortuni (rottura del tendine d’Achille per il primo, rottura del crociato per il secondo). Da valutare le condizioni di Accardi e Rizzo Pinna, entrambi assenti nella trasferta irpina a causa dell’influenza. Il palermitano è destinato a scendere in campo domenica per sopperire alle contemporanee assenze di Doda e Vaccaro, anche se il suo utilizzo costringerà i rosa a schierare un under in altre posizioni del campo. Due le ipotesi al vaglio dello staff tecnico: Fallani (classe 2001) in porta con il resto della formazione pressoché invariata, oppure l’utilizzo in contemporanea di Kraja e Langella (entrambi del 2000) in mediana, sia col 4-3-3 che col 4-3-1-2. Meno probabili lo schieramento col 3-5-2 e l’inserimento di Bechini (classe 2001) al posto dello squalificato Vaccaro.