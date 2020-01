L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla già delle possibili scelte per il match che il Palermo giocherà contro il Roccella. Già oggi partirà la caccia ai rimpiazzi, perché lì dietro bisognerà adattare qualcuno nel ruolo di terzino, sia a destra che a sinistra. La settimana di preparazione alla prossima gara di campionato inizierà a Carini, dove i rosa tornano ad allenarsi per la prima volta nel 2020. La convenzione con l’Esercito per la concessione del «Tenente Onorato» non è ancora stata firmata e il primo allenamento della settimana si svolgerà sul sintetico del «Pasqualino», campo che ha ospitato i rosa per larga parte del girone d’andata. La squadra tornerà comunque a Boccadifalco nei prossimi giorni (probabilmente già da domani), in attesa di formalizzare un accordo definitivo per l’utilizzo in pianta stabile dell’impianto militare. Il Palermo torna dunque a «vagare» sui campi della provincia, come avvenuto nella prima parte di stagione, però l’intesa con l’Esercito appare essere vicina. Nel pomeriggio, inoltre, verrà presentato l’ultimo acquisto Floriano, al «Barbera».