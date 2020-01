L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle condizioni del terzino del Palermo Doda. Dita incrociate in attesa degli ultimi esami. L’esito della risonanza magnetica a cui si sottoporrà oggi Doda sarà cruciale per capire se il terzino del Palermo dovrà stare fermo a lungo o potrà tornare in campo a breve – scrive il quotidiano -. Sulle condizioni del difensore albanese, costretto ad uscire in barella dal terreno di gioco di Pratola Serra nella sfida di sabato col San Tommaso, serpeggia un evidente pessimismo. Le immagini televisive, d’altronde, non possono far altro che destare preoccupazione: dopo l’intervento scomposto di Alleruzzo, Doda non è stato in grado di rimettersi in piedi, facendosi trascinare fuori dal campo prima di essere trasportato in barella. La prima diagnosi è di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, ma si teme un interessamento dei legamenti. In quel caso, Doda andrebbe a fare compagnia a Santana e Corsino tra gli infortunati di lungo corso, e per un suo ritorno in campo se ne potrebbe riparlare alla prossima stagione. Se invece la botta non dovesse avere arrecato danni ai legamenti, in casa Palermo si potrà tirare un sospiro di sollievo. Anche perché, in vista della sfida di domenica col Roccella, andare a trovare i sostituti sulle fasce non sarà affatto semplice.