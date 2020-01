L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione del tecnico del Palermo Pergolizzi. Anche per questo, probabilmente, il lancio di moneta avvenuto ieri ha dato come risultato la permanenza del tecnico palermitano. In realtà, il tragitto di ritorno da Pratola Serra non è stato affatto movimentato, pur considerando la scomodità delle dieci ore di pullman per rientrare a Palermo. Al seguito della squadra era presente solamente il direttore sportivo Castagnini, mentre Sagramola si trova in Sudamerica. Con l’amministratore delegato in viaggio intercontinentale, il presidente Mirri in Italia e il vicepresidente Di Piazza negli States, anche solo pensare ad un summit per decidere le sorti dell’allenatore diventa complicato. Però i contatti tra le tre «teste» del club rosanero non si sono certo fermati, perché fino al pomeriggio di ieri l’incubo del Savoia a -1 era parecchio concreto. Il risultato finale di Castrovillari, che ha mantenuto invariate le distanze a tre lunghezze, ha anche favorito una scelta conservativa, fermo restando che solamente pochi giorni fa Mirri aveva pubblicamente ribadito la propria fiducia a Pergolizzi. Una fiducia che resiste, nonostante qualche turbolenza.