L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del rapporto Pergolizzi-Palermo. Sin dalla riapertura delle liste, il clima sembra essersi scaldato. Da parte della società, prevale l’idea che l’organico messo a disposizione dell’allenatore non necessiti di ulteriori miglioramenti, soprattutto dopo aver valutato a lungo sull’operazione Floriano. L’attaccante è stato fortemente voluto da Pergolizzi e la dirigenza, prima di accontentarlo, ha preso in esame altre opzioni, inclusa quella di non toccare nulla nel reparto offensivo nonostante l’emergenza causata dall’infortunio di Santana. Adesso il Palermo rischia di fare i conti con un’altra emergenza, stavolta in difesa, e bisognerà capire quali saranno le intenzioni della società. Se l’infortunio di Doda dovesse privare i rosa di un difensore titolare (per giunta un classe 2000), si ricorrerà al mercato oppure no? E tra i profili richiesti da Pergolizzi prima di gennaio, il terzino under era in lista insieme a Floriano. Una richiesta non esaudita che si inserisce in un quadro ben più complesso, perché il 2019 si è chiuso col Savoia in rimonta e il 2020 si è aperto con il Savoia ancora lì alle calcagna.