L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tabù di Giovanni Ricciardo: fare gol al Marsala. Non ha mai segnato in carriera ai lilibetani e domani potrebbe arrivare l’occasione per scacciare via un momento non proprio positivo. Il bomber non segna su azione dal 3 novembre ed è reduce da un rigore sbagliato. Un girone d’andata che per il centravanti messinese è finito esattamente com’era iniziato: con un rigore sbagliato. Il numero 9 rosanero, all’esordio col Palermo, si fece ipnotizzare dal dischetto proprio nella sfida giocata al «Lombardo Angotta» contro il Marsala. In precedenza, lo aveva affrontato con la maglia del Siracusa, in una sfida terminata 2-2 senza mettere la propria firma. Domani proverà a sconfiggere questo tabù.