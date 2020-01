L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Marsala in vista della sfida contro il Palermo. Ieri, i lilibetani hanno acquistato il difensore Scoppetta, che ha militato nel Biancavilla durante la prima parte di stagione. Lo scorso anno è stato invece punto di forza della Cittanovese, in serie D; in precedenza, dal 2005 al 2017, ha militato sempre nella quarta serie nazionale tra Trento, Comiso, Sapri, Viterbese, Martina Franca, Ragusa, Hinterreggio, Vibonese, Palmese, Sicula Leonzio, Taranto e Francavilla. Per lui quasi 350 presenze in D. Stamattina il difensore si allenerà con i compagni al “Di Dia”di Strasatti e Terranova sicuramente lo porterà a Palermo.