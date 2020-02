L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prestazioni degli under del Palermo, un esercito a caccia di conferme. Tutti saranno liberi alla fine del campionato, chi perché tornerà alla base e chi invece sarà svincolato, perché scadrà il contratto da dilettante. Quest’ultima è la situazione in cui si trovano Doda, Vaccaro, Ambro, Lucera, Marong, Ferrante e Lucca, tutti giunti alla corte di Pergolizzi da svincolati e di proprietà del club di viale del Fante. Chi sembra avere una chance di conferma è Doda. Per gli altri è tutto in ballo, anche se Marong e Ferrante possono essere tagliati con facilità. Gli altri appartengono ad altre squadre: Felici (Lecce), Peretti (Verona), Langella (Pisa), Kraja (Atalanta). I club di Serie A non dovrebbero avere problemi a rinnovare il prestito, mentre per Langella sarà determinante capire in che categoria giocherà il Pisa l’anno prossimo.