L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda il 25 aprile del 2019, data in cui iniziò la fine per l’US Città di Palermo. La sera prima, un comunicato sul sito ufficiale, annunciava l’accordo per la cessione delle quote alla Arkus Network di Tuttolomondo. L’empasse con York spalancò le porte al gruppo, Lucchesi e Macaione, con Albanese messo alla presidenza del club.