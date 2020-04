L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Pelagotti, Mauri, Floriano e Ricciardo intendono conquistare la Serie C, guadagnata in passato a suon di prestazioni, per poi ritrovarsi costretti a fare i conti con altre realtà. Contratti non rinnovati, società fallite o piani tecnici stravolti, questo ha spalancato le porte della Serie D a gente che tra i dilettanti non aveva mai messo piede, o che quando l’ha fatto ha dominato la categoria. Ricciardo non si aspettava di tornare in D, dopo aver trascinato il Cesena in C con 20 reti. Floriano, è sceso a gennaio dalla Serie C, categoria in cui aveva trascinato il Bari, salvo poi finire fuori dai piani dei pugliesi. Oggi è il secondo miglior marcatore del Palermo, nonostante abbia giocato solo otto partite. Pelagotti, a differenza degli altri compagni, ha anche avuto l’opportunità di restare tra i professionisti, ma ha deciso che quella categoria l’avrebbe ritrovata in Sicilia. Mauri fu trascinatore della Lucchese prima del fallimento.