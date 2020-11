L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cimitero dei “Rotoli” di Palermo.

Le bare in deposito sono 497. Il virus ha aggravato la situazione e non si riesce a trovare una via di uscita.





Si rispolvera la proposta fatta ad aprile scorso del “Revamping” del tempio crematorio. Un intervento di manutenzione che sarebbe costato meno di 200 mila euro e sarebbe stato disponibile in circa un mese.