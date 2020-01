L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. Si chiude l’era Heller, nel pomeriggio di ieri sono infatti arrivate le dimissioni di 4 consiglieri del Consiglio di Amministrazione, che così decade. Si sono dimessi i consiglieri Paolo Giuliano, Monica Pretti (consigliere di Alivision), Luigi Foffo (amministratore di Alivision) e Carlo Maria Medaglia. Le dimissioni dei 4 amministratori sono legate alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa del presidente, «gravemente lesive dell’immagine della società e che rendono incompatibile la presenza in seno al consiglio di amministrazione con quella del Signor Giorgio Heller», si legge in una nota. «Dichiarazioni dal contenuto palesemente violativo del principio di riservatezza – scrivono i consiglieri d’amministrazione dimissionari – che ne rendono impossibile la prosecuzione nella gestione della società in maniera coesa». Non c’è più il numero legale e il Consiglio di Amministrazione del Trapani Calcio decade. La nota è stata inviata per conoscenza anche al collegio sindacale, che ora indicherà tempi strettissimi all’assemblea dei soci per nominare un nuovo organo amministrativo, forse addirittura entro entro questa settimana.