L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermata sullo scandalo sorto nelle ultime ore attorno ad un componente del Cda del Trapani. Si tratta, nello specifico, del membro del Consiglio d’amministrazione e presidente della scuola per le attività Undergraduate e Graduate Carlo Maria Medaglia. Infatti, la guardia di finanza ha eseguito una serie di perquisizioni e acquisizioni di atti alla Link University di Roma nel corso di un’indagine in cui sono indagati 14 persone in rapporti diretti e indiretti con l’ateneo, tra questi anche Medaglia.