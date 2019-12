L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” realizza il punto di giornata in Serie D. Riflettori puntati al “Barbera” dove va in scena il derby inedito tra Palermo e Troina. Promettono battaglia anche gli altri derby Marsala-Biancavilla e Licata-Marina di Ragusa. Nel primo, Terranova tenta di fare il bis dopo la vittoria col Corigliano. Nel secondo ci sono in palio punti pesanti. L’Acireale fa visita al Savoia e potrebbe anche fare un favore al Palermo. Le due tifoserie sono gemellate, certe dichiarazioni in settimana sono state all’insegna del vogliamoci bene. La speranza è che si tratti solo di parole e che l’Acireale – e non c’è dubbio che sarà così – se la giochi a viso aperto per vincere proprio come ha fatto a Palermo. FC Messina chiamato al riscatto contro il Roccella. L’ACR fa visita al Giugliano. Completano il quadro della giornata la sfida salvezza fra il Corigliano (penultimo) e il San Tommaso (terzultimo), quella fra il Nola e il Castrovillari (malgrado la sconfitta, i calabresi contro il Palermo la settimana scorsa hanno dimostrato di avere qualità) e il derby calabrese fra la Palmese ultima e la Cittanovese.