L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla “scossa” di Pergolizzi. Dopo la vittoria di Castrovillari e il gol di Ricciardo, l’atmosfera è cambiata. Grande attenzione al discorso tattico del tecnico, che si ispira allo chef Gordon Ramsay “La pizza va infornata qui e poi infornata in area di rigore…”. Il tecnico vuole consolidare la fuga e chiudere l’anno in bellezza. Il 4-3-3 può trasformarsi in un 4-3-2-1, chiedendo agli esterni di stringere alle spalle di Ricciardo e lavorare tra le linee. In vista della sfida contro il Troina, Pergolizzi cambierà solo tre uomini: Lancini, Vaccaro e Langella al posto di Peretti, Accardi e Kraja. Ricciardo ha risposto presente alla scossa del tecnico, il faccia a faccia con lo stesso lo ha rilanciato e a Castrovillari ha ricominciato a segnare. Adesso è ad un passo dalla doppia cifra.