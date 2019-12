L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento del Palermo nei derby. Sette già quelli giocati dai rosanero e domani va in scena quello inedito col Troina. Finora i derby hanno sorriso alla squadra di Pergolizzi, tranne nell’occasione contro l’Acireale. Tutto iniziò a Marsala, dove il gol di Lucera regalò i primi tre punti stagionali. Il bis è arrivato in casa contro il Marina di Ragusa, mentre la terza al “San Filippo” contro l’FC Messina. Alla 7a giornata trionfo a Biancavilla e poco dopo tra le mura amiche contro il Licata. Niente da fare anche per l’ACR Messina. L’ultimo derby contro gli acesi è stato quello più amaro. Adesso si chiude col Troina. E l’augurio è che si finisca col settimo botto.