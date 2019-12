L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. I rosanero vogliono finire in bellezza uno degli anni peggiori di sempre. Impossibile dimenticare i primi sei mesi di quest’anno, ma per fortuna adesso c’è questo nuovo Palermo. Non sarà facile contro il Troina, ma la squadra di Pergolizzi deve vincere per tenere a distanza il Savoia che vince da sei partite di fila. La buona notizia è che a Castrovillari si è sbloccato Ricciardo, segnando il gol decisivo su rigore. Il bomber messinese ha la possibilità di raggiungere la doppia cifra già nella sfida contro gli ennesi. Il Palermo dovrà superare quest’ultimo ostacolo del girone di andata, sperando che dalla Campania, ovvero dalla partita fra il Savoia e l’Acireale, arrivino buone notizie.