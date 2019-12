L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla “colonia” di palermitani militanti nel Troina. Otto giocatori e mister Boncore metteranno piede per la prima volta nello stadio della propria città. Il tecnico non ha mai smesso di tifare per il Palermo e ha vissuto le ere più complicate della storia rosanero da sostenitore. Cinque calciatori sono nati e cresciuti nel capoluogo, mentre gli altri provengono dall’entroterra. Due si trovano tra i pali, il 22 enne Calandra e il neo 20enne Compagno, a cui si aggiungono i 21enni Raia e Fricano, più l’esperto Calaiò, che a dispetto dei suoi 26 anni di età è il terzo giocatore più anziano di una squadra giovanissima. A loro si aggiungono Cinquemani (nato a Partinico), Toscano (nato a Capaci) e Giambanco, originario di Carini, che viene però dato in uscita in direzione Marsala. A Palermo potrebbe non esserci, togliendo un pezzo alla colonia palermitana del Troina.